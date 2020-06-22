Зеленський розповів, чи поїхав в би до Москви на військовий парад



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Зеленський повідомив, що офіційного запрошення не було

Президент запевнив, що не поїхав би на парад у Росію

Президент Володимир Зеленський розповів, якою була б його реакція, якби він отримав запрошення приїхати на військовий парад до Москви. Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail.

Журналіст запитав Зеленського, чи отримував він запрошення приїхати на парад у Москву і чи поїхав би туди.

«Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було», - відповів Зеленський.

До відома, військовий парад у Москві запланований на 24 червня. Глава МЗС Росії Сергій Лавров 11 червня заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

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Нагадаємо, лідери Європейського союзу 19 червня вирішили продовжити ще на шість місяців секторальні санкції проти Росії. Меркель заявила, що прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

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