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    Суспільство

    Зеленський розповів, чи поїхав в би до Москви на військовий парад

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    Зеленський повідомив, що офіційного запрошення не було - Зеленський розповів, чи поїхав в би до Москви на військовий парад
    Зеленський повідомив, що офіційного запрошення не було

    Президент запевнив, що не поїхав би на парад у Росію

    Президент Володимир Зеленський розповів, якою була б його реакція, якби він отримав запрошення приїхати на військовий парад до Москви. Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail.

    Журналіст запитав Зеленського, чи отримував він запрошення приїхати на парад у Москву і чи поїхав би туди.

    «Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було», - відповів Зеленський.

    До відома, військовий парад у Москві запланований на 24 червня. Глава МЗС Росії Сергій Лавров 11 червня заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

    Путін назвав неминучим візит президента України в Москву.

    Нагадаємо, лідери Європейського союзу 19 червня вирішили продовжити ще на шість місяців секторальні санкції проти Росії. Меркель заявила, що прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7

    У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

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