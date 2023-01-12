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Замість сільськогосподарських земель – багатоповерхівки. Що надумали депутати під час війни

Олександра Садова
glavcom.ua
Замість сільськогосподарських земель – багатоповерхівки. Що надумали депутати під час війни
фото з відкритих джерел

Депутати хочуть спростити процедуру переведення сільгоспземель в ділянку для будівництва

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8178-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок. Зміни мають спростити процедуру переведення сільгоспземель в ділянки для будівництва житлових будинків чи об’єктів інфраструктури, пише Судово-юридична газета.

Як зазначається у пояснювальній записці, внаслідок бойових дій значна кількість об’єктів інфраструктури та житлових будинків знищені або зазнали різних ступенів ушкодження. Проєкт Закону спрямований на «спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення на вид цільового призначення в межах категорії земель житлової та громадської забудови або категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення задля швидкої реалізації проектів з будівництва житлових будинків, об’єктів промисловості та інфраструктури».

Для реалізації цієї мети автори програми пропонують внести зміни до Земельного кодексу України та передбачити, що зміна цільового призначення сформованих земельних ділянок, які входять до категорії земель сільськогосподарського призначення,  здійснюватиметься:

  • за ініціативою власника такої земельної ділянки, а земельних ділянок державної та комунальної власності за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою.
  • без розроблення документації із землеустрою;
  • без дотримання вимог абзацу першого частини третьої статті 20 Земельного кодексу України;
  • без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією, за умови що розміщення на земельній ділянці відповідних об’єктів не призведе до порушення обмежень у використанні земель (у тому числі у сфері забудови), вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством.

Крім цього, змінами до закону «Про державний земельний кадастр» пропонується передбачити, що у разі зміни цільового призначення земельної ділянки відповідний запис про це будуть робити за ініціативою власника.

Тобто під час дії воєнного стану на території України Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики просуває зміни до законодавчих актів, якими можна буде легко змінити цільове призначення земельної ділянки та збудувати на ній, наприклад, чергову багатоповерхівку.

Нагадаємо, власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Відповідна норма міститься у змінах до Податкового кодексу, ухвалених у листопаді 2021 р. Прорахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив’язана або до нормативної грошової оцінки самої земельної ділянки.

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Теги: Верховна Рада Україна закон земля

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