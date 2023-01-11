Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Новий податок на земельний пай: кому і скільки доведеться платити

Олександра Садова
glavcom.ua
Новий податок на земельний пай: кому і скільки доведеться платити
фото з відкритих джерел

Власники земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати мінімальне податкове зобов’язання звільняються

Податок на землю в Україні запровадили ще 2022 року, але перші платежі потрібно робити 2023-го. Податком будуть оподатковуватись земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 гектара. Про йдеться у Податковому кодексі, пише видання «На пенсії».

У 2023 році мінімальне податкове зобов’язання нараховуватиметься за 2022 рік. Податок на землю поширюватиметься на власників та користувачів земельних ділянок сільгосппризначення, які розташовані за межами населених пунктів, а також у їх межах.

Однак останнє стосується лише тих, у кого розмір ділянки становить 0,5 га і більше. Власники ж земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) звільняються.

Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю.

МПЗ складається із низки складових:

  • власне, податку на землю;
  • податки з доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);
  • податки на доходи фізосіб;
  • військового збору із зарплат найманих працівників.

2023 року середній розмір податку становитиме 1,2-1,3 тис. грн за гектар. Проте 2024-го його розмір збільшиться до 1,4-1,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Відповідна норма міститься у змінах до Податкового кодексу, ухвалених у листопаді 2021 р. Прорахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив’язана або до нормативної грошової оцінки самої земельної ділянки.

Також зз 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», відповідно до якої уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві визначено Пенсійний фонд України. 

Читайте також: Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців
Теги: податки земля

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Новий податок на земельний пай: кому і скільки доведеться платити
Новий податок на земельний пай: кому і скільки доведеться платити
З 1 січня виплати лікарняних здійснюються по-новому: що змінилося
З 1 січня виплати лікарняних здійснюються по-новому: що змінилося
Запроваджено нову форму декларації на нерухомість: податкова назвала зміни
Запроваджено нову форму декларації на нерухомість: податкова назвала зміни
Як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції
Як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції
Індексація пенсій: на скільки збільшаться виплати у березні
Індексація пенсій: на скільки збільшаться виплати у березні
Призначення субсидії: уряд пояснив, за який період враховуються доходи
Призначення субсидії: уряд пояснив, за який період враховуються доходи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
11K
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
9487
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
7935
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7385
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
6188
Краще зупинити його зараз. Час не на боці України. Колонка Кондолізи Райз та Роберта Гейтса

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту