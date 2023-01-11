Новий податок на земельний пай: кому і скільки доведеться платити

Власники земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати мінімальне податкове зобов’язання звільняються

Податок на землю в Україні запровадили ще 2022 року, але перші платежі потрібно робити 2023-го. Податком будуть оподатковуватись земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 гектара. Про йдеться у Податковому кодексі, пише видання «На пенсії».

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У 2023 році мінімальне податкове зобов’язання нараховуватиметься за 2022 рік. Податок на землю поширюватиметься на власників та користувачів земельних ділянок сільгосппризначення, які розташовані за межами населених пунктів, а також у їх межах.

Однак останнє стосується лише тих, у кого розмір ділянки становить 0,5 га і більше. Власники ж земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) звільняються.

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Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю.

МПЗ складається із низки складових:

власне, податку на землю;

податки з доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);

податки на доходи фізосіб;

військового збору із зарплат найманих працівників.

2023 року середній розмір податку становитиме 1,2-1,3 тис. грн за гектар. Проте 2024-го його розмір збільшиться до 1,4-1,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Відповідна норма міститься у змінах до Податкового кодексу, ухвалених у листопаді 2021 р. Прорахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив’язана або до нормативної грошової оцінки самої земельної ділянки.

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Також зз 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», відповідно до якої уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві визначено Пенсійний фонд України.