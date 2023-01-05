Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити податок на землю

Прорахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив’язана або до нормативної грошової оцінки самої земельної ділянки

Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Відповідна норма міститься у змінах до Податкового кодексу, ухвалених у листопаді 2021 р.

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Мінімальне податкове зобов’язання – це мінімальне зобов’язання зі сплати податків, які необхідно сплатити за користування (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування) або володіння земельною ділянкою.

Прорахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив’язана або до нормативної грошової оцінки самої земельної ділянки, або до НГО 1 га в області, де така розташована, з урахуванням індексацій.

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Тимчасово за 2022 та 2023 звітні роки не нараховується та не сплачується МПЗ за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, а також ті, які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами, та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Щодо обов’язку сплати МПЗ, то він покладається на власника земельної ділянки або у випадку передачі останньої в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування – на орендарів або користувачів такої земельної ділянки.

Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив скасувати податки на ввезення генераторів та обігрівачів.

Також раніше стало відомо, що у податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ. Голова комітету Данило Гетманцев раніше зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками нарад з представниками бізнесу.