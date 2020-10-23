Кличко розповів, у скільки обійдеться Києву нова система хімочистки на заводі «Енергія»



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Завод «Енергія» – єдиний сміттєспалювальний завод в Україні

На заводі «Енергія» розпочали будівництво високотехнологічної системи для хімічного очищення диму

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» розпочали встановлювати високотехнологічну систему хімічної очистки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

«На сміттєспалювальному заводі «Енергія» днями розпочали будівництво високотехнологічної системи для хімічного очищення диму від спалювання побутових відходів. Встановлення системи хімочистки дозволить досягнути екологічних параметрів, що відповідатимуть європейським нормам. Обладнання нових газоочисних споруд розташовується на відкритому майданчику поруч з будівлею сміттєспалювального заводу. Це дуже важливий етап переоснащення заводу «Енергія»», – наголосив Кличко.

За його словами, з бюджету Києва в 2020-му на це спрямували 218 млн грн. Загальна вартість проєкту – понад 700 млн грн.

Він нагадав, що «Енергія» – єдиний сміттєспалювальний завод в Україні. Підприємство переробляє 25% столичного сміття, перетворюючи його на теплову енергію для 300 багатоповерхівок Києва.

«Нагадаю, цього року на заводі відремонтували всі електрофільтри, що теж дозволило зменшити рівень викидів», – зазначив Кличко.

Також найближчим часом у Києві встановлять перші стаціонарні пости моніторингу повітря. Їх розмістять на вулицях Декабристів та Каунаській.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» 19 жовтня за результатами тендера замовило ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія» на Дарниці за 845,37 млн грн. До кінця 2023 року завод «Енергія» переоснастять за технологією «напівсухого» хімічного очищення газових викидів.

Раніше повідомлялося, що будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія» триватиме кілька років.