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    Економіка та фінанси

    Продаж Мишковицього спиртзаводу: ціна на торгах зросла у 25 разів

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    На аукціоні Мишковицький спиртзавод продано за&nbsp;181 млн грн - Продаж Мишковицього спиртзаводу: ціна на торгах зросла у 25 разів
    На аукціоні Мишковицький спиртзавод продано за 181 млн грн
    Фото: ФДМ

    За спиртзавод на аукціоні змагалися вісім учасників

    12 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Завод було продано за 181 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба Фонда державного майна.

    За право власності на актив на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7,29 млн грн до 181 млн грн.

    Активи Мишковицького МПД ДП «Укрспирт» зосереджені у двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району.

    Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна минулого тижня продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.

    4 березня було приватизовано Вишняківський спиртзавод за 101,2 млн грн.

    11 березня було продано Дубов’язівський спиртзавод за 108 млн грн.

    Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт

    Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».

    Теги: приватизація Укрспирт завод аукціон майно
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