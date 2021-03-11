Великий розпродаж. Ще один спиртзавод пішов з молотка

До бюджету надійне 108 млн грн від приватизації спиртзаводу

Сьогодні, 11 березня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Дубов’язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».

Дуб'язівське МПД продано за 108 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися четверо учасників, які збільшили ціну у 3,2 рази – зі стартових 33,796 млн грн до 108 млн грн.

ФДМ повідомляє, що об'єкт розташований в селищі міського типу Дубов’язівка Конотопського району Сумської області та складається з будівель, споруд і необхідного обладнання для виготовлення спирту.

«Успішна приватизація цього активу є складовою демонополізації спиртової галузі, що стартувала у 2020 році», – зазначив Фонд держмайна.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна минулого тижня продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.

4 березня було приватизовано Вишняківський спиртзавод за 101,2 млн грн.

Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт

Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».