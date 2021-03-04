Вишняківський спиртзавод продали вдвічі дешевше на повторному аукціоні

Вишняківський спиртзавод був заснований ще в 1776 році

У грудні за спиртзавод на Полтавщині готові були викласти понад 200 млн грн

Фонд держмайна сьогодні продав Вишняківський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 101,2 млн грн. На першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

За даними Фонду, на відкритих торгах з приватизації спиртзаводу, розташованого у в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, змагалися щестеро учасників.

Ціна продажу Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту (спиртове виробництво) зі стартових 21 млн 176 тис. 878 грн зросла у 4,8 раза – до 101 млн 211 тис. 780 грн.

Об'єкт розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, був заснований ще в 1776 році та модернізований в 2015-ому.

Для завершення процесу приватизації переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок.

Раніше ФДМ також зазначав, що у разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн.

Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».