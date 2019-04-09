Рада може розглянути введення податку на виведений капітал до виборів



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Робота над законопроектом триває з жовтня 2015 року

Комітет Ради з питань податкової і митної політики розраховує, що 11 квітня Верховна Рада розгляне проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Протягом останніх двох тижнів ми всі почули і від бізнесу, і від громадян, чого чекали від влади, в тому числі від парламенту, щоб в Україні була можливість розвивати бізнес. Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради звернулася до уряду з пропозицією швидко погодити всі деталі й недоліки, на які вказував МВФ щодо законопроекту №8557 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал», - заявила нардеп.

«Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення по мовному законопроекту і перейдемо до інших, маємо шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні. Проект, над яким ми працюємо з жовтня 2015 року», - написала Южаніна.

Також зазначимо, що в Україні цього року зросли доходи до держбюджету.