В Україні цього року зросли доходи до держбюджету
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Податкові надходження в березні становили 47,533 млрд грн, що на 5 % більше аналогічного періоду в минулому році
Доходи держбюджету за січень-березень 2019 року становили 210,5 млрд грн, що на 8,7% більше за перший квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Державної казначейської служби.
Зазначається, що доходи загального фонду держбюджету в січні-березні 2019 року становили 178,2 млрд грн, що на 1,5% більше ніж у першому кварталі 2018 року.
Загальний фонд держбюджету в березні отримав 77,37 млрд грн, це на 2,5% більше показників аналогічного періоду минулого року.
Надходження до державного бюджету в березні становили 85,7 мільярда гривень, що на 4,4% більше ніж у березні 2018.
Податкові надходження в березні становили 47,533 млрд грн, що на 5 % більше аналогічного періоду в минулому році.
Митниця перерахувала до держбюджету в березні на 9,2% більше, ніж рік тому - 27,554 млрд грн.
Відшкодування ПДВ знизилося до 12,598 млрд грн в порівнянні з 13,05 млрд грн в лютому 2019 року.
У січні-березні 2019 надходження по податках становили 96,493 млрд грн, що на 4,3% більше ніж у перші три місяці минулого року.
Митні надходження за цей період зросли майже на 1% - 75,639 млрд грн.
Попри загальне зростання доходів держбюджету, слід відзначити, що планові показники не були виконані в середньому на 5,1%.
За даними Держстату, доходи українців минулого року зросли на майже 10%.
Також нагадаємо, що доходи Пенсійного фонду торік зросли на понад 20%.