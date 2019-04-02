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    Економіка та фінанси

    В Україні цього року зросли доходи до держбюджету

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    В Україні цього року зросли доходи до держбюджету

    Податкові надходження в березні становили 47,533 млрд грн, що на 5 % більше аналогічного періоду в минулому році

    Доходи держбюджету за січень-березень 2019 року становили 210,5 млрд грн, що на 8,7% більше за перший квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Державної казначейської служби.

    Зазначається, що доходи загального фонду держбюджету в січні-березні 2019 року становили 178,2 млрд грн, що на 1,5% більше ніж у першому кварталі 2018 року.

    Загальний фонд держбюджету в березні отримав 77,37 млрд грн, це на 2,5% більше показників аналогічного періоду минулого року.

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    Надходження до державного бюджету в березні становили 85,7 мільярда гривень, що на 4,4% більше ніж у березні 2018.

    Податкові надходження в березні становили 47,533 млрд грн, що на 5 % більше аналогічного періоду в минулому році.

    Митниця перерахувала до держбюджету в березні на 9,2% більше, ніж рік тому - 27,554 млрд грн.

    Відшкодування ПДВ знизилося до 12,598 млрд грн в порівнянні з 13,05 млрд грн в лютому 2019 року.

    У січні-березні 2019 надходження по податках становили 96,493 млрд грн, що на 4,3% більше ніж у перші три місяці минулого року.

    Митні надходження за цей період зросли майже на 1% - 75,639 млрд грн.

    Попри загальне зростання доходів держбюджету, слід відзначити, що планові показники не були виконані в середньому на 5,1%.

    За даними Держстату, доходи українців минулого року зросли на майже 10%.

    Також нагадаємо, що доходи Пенсійного фонду торік зросли на понад 20%.

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