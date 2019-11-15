Рада Нацбанку переобрала головою Данилишина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головою Ради НБУ вдруге призначений доктор економічних наук, професор, академік НАН України Богдан Данилишин

У четвер відбулося засідання ради НБУ, на якому було обрано керівництво ради та затверджено кошторис адміністративних витрат

Члени ради Нацбанку України переобрали головою Богдана Данилишина, а його заступником призначили Василя Фурмана.

Про це Данилишин повідомив у Facebook.

«Відбулося засідання ради Національного банку України, на якому було обрано керівництво ради та затверджено кошторис адміністративних витрат Національного банку України на 2020 рік. Головою Ради вдруге призначений доктор економічних наук, професор, академік НАН України Богдан Данилишин», – йдеться у повідомленні.

Заступником голови ради призначили професора Василя Фурмана.

Нагадаємо, у жовтні Рада НБУ продовжила роботу Богдана Данилишина на посаді голови Ради й ініціювала розширення своїх повноважень з нагляду за діяльністю Нацбанку.

Нагадаємо, у четвер ввечері на другий день протестів, які тривають біля Національного банку України, ініціативна група зустрілася з головою Ради банку Богданом Данилишиним

До слова, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що прискорення зростання економіки України у II кварталі 2019 року до 4,6% відбулося завдяки торгівлі та сільському господарству.