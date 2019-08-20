У Нацбанку заявили, що на сьогодні є дві причини зростання економіки України



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Індекс промислової продукції за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року продемонстрував дуже скромний показник - 0,5% - голова Ради НБУ

Економіка України наразі зростає завдяки торгівлі та сільському господарству - Данилишин

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що прискорення зростання економіки України у II кварталі 2019 року до 4,6% відбулося завдяки торгівлі та сільському господарству.

Про це написав в особистому коментарі на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, швидше за все, є дві ключові складові такої динаміки ВВП України.

«Перша - зростання роздрібного товарообігу: на 10,3% січень-червень поточного року до відповідного періоду 2018 року і на 7,8% в II кварталі 2019 року в порівнянні з II кварталом минулого року», - написав він.

Данилишин вважає, що неабиякою мірою це пов’язано зі зростанням доходів населення. За підсумками червня номінальна середня зарплата зросла на 8,1 % в річному вимірі.

«Однак досить тривалий період зростання зарплат, що спостерігається в нашій країні, вказує на те, що без підвищення продуктивності і ефективності праці підвищення зарплат може загальмуватися, якщо і зовсім не припинитися. Тим більше, що однією з причин зростання зарплат є масова трудова міграція, потенціал якої, ймовірно, підійшов до межі»,- додав він.

На думку голови Ради Національного банку, друга ключова складова гарної динаміки ВВП - зростання в сільському господарстві. Індекс сільськогосподарської продукції за січень-червень цього року зріс на 5,8%, у II кварталі 2019 року в порівнянні з II кварталом минулого року - на 6,3%. До речі, в агрокомплексі ситуація передбачувано продовжує поліпшуватися - за 7 місяців індекс сільгосппродукції склав 112%.

«І ось тут я задаюся питанням, яке ставив собі не раз, і яке мене турбує все більше і більше - як довго сільське господарство зможе залишатися основним тригером економічного зростання України?» - прокоментував він.

У той же час, індекс промислової продукції за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року продемонстрував дуже скромний показник, склавши 100,5%. «Зростання на 0,5% не особливо вражає», - відзначив голова Ради НБУ.

Як зазначив Данилишин, вже зараз можна констатувати наступне - незважаючи на досить пристойні темпи економічної динаміки України, до якості зростання залишаються серйозні запитання. «Особливо, якщо розглядати проблему крізь призму сучасної технологічної парадигми», - додав він.