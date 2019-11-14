Протестувальники під НБУ зустрілися з представником банку Данилишиним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти зустрілись із головою Ради НБУ Данилишиним Фото: СтопКор

У столиці біля Нацбанку вже другий день поспіль триває масштабна акція протесту «Зупинимо корупцію в НБУ»

На другий день протестів, які тривають біля Національного банку України, ініціативна група зустрілася з головою Ради банку Богданом Данилишиним. Було домовлено про зустріч, яка відбудеться 15 листопада між представниками громадських організацій, народних депутатів України та членів Ради НБУ.

Про це зі сцени повідомив координатор ГО «Стоп корупції» Роман Бочкала, передає «СтопКор».

«У нас була зустріч з керівництвом Ради Національного банку і можу сказати – нас почули. Наші вимоги були розглянуті й керівник, голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, багато в чому поділяє наше занепокоєння. Ми дізнались, що 15, 16, 17 роки, коли НБУ «пиляв» рефінансування, коли банкам роздавали мільярди гривень, а на другий день ці банки закривались (чи НБУ закривав, а ці гроші переводились в офшори) – у ті роки Ради навіть не було сформовано. Органу, на якого покладені функції контролю правління.

Тобто цю країну грабували 3 роки. Зараз Рада налаштована рішуче. Ми напрацювали конкретні механізми – як діяти далі, діяти разом, щоб отримати відповіді на всі питання, щоб якщо є винні у тих чи інших діях – притягувалися до відповідальності.

Йшлося про те, що правління НБУ має звітувати парламенту, але лише раз на рік. Такий звіт був, але він був Ради минулого скликання. Цій владі, цьому президенту НБУ ще не звітував. Тому ініціювати подібний звіт може відповідний профільний комітет ВРУ. Сьогодні тут вже був депутат, який представляє цей комітет. Він обіцяв прийти завтра і ми домовились, що він буде з колегами з цього ж комітету. Відбудеться зустріч депутатів, представників громадських організацій та членів Ради НБУ задля того, щоб напрацювати «дорожню карту» – як рухатись далі, аби конструктивно дати відповіді на всі питання.

Щодо голови правління Якова Смолія, то Рада Нацбанку не схвалює того, що він не виходить, що взагалі ніхто окрім охорони до нас не виходить. Данилишин пообіцяв поговорити зі Смолієм про те, щоб завтра у нас відбулася зустріч. Це питання національного рівня і сьогодні ми почули нотку надії», – наголосив Бочкала.

Нагадаємо, у столиці біля Нацбанку вже другий день поспіль триває масштабна акція протесту «Зупинимо корупцію в НБУ». Її ініціатор – ГО «Стоп корупції». Активісти вимагають, щоби керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за покривання корупційних схем.