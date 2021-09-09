Держава знову закупляє «пакунки малюка» через ProZorro. Оголошено вартість

Протягом останніх років влада шукала різні варіанти реалізації комплектів одноразової натуральної допомоги

Державне підприємство «Українські спеціальні системи» Держспецзв’язку 1 вересня уклало рамкову угоду за результатами тендеру щодо придбання комплектів одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідне оголошення оприлюднено у системі «ProZorro».

Держава планує придбати понад 107 тис. комплектів для родин новонароджених, а початкова вартість замовлення складає 620,70 млн грн.

Наразі укладено угоду з чотирма компаніями з дев’яти допущених до тендеру. Ціни за комплект «пакунку малюка» в усіх дещо відрізняються.

ТОВ «Скай Трейд Україна» – 4 532 грн.

ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» – 4 800 грн.

ТОВ «МІК» – 5 592 грн.

ТОВ «Виробнича організація «Харків» – 5 685 грн.

Наступний етап процедури – тендерні відбори, перший з яких на суму 306,15 млн грн оголосили 6 вересня.

Нагадаємо, «пакунки малюка» що видаються державою породіллям на безоплатній основі як допомога, закуповувалися через «ProZorro», однак через проблеми з закупівлями Рада ухвалила закон, щоб купувати їх через Управління ООН (ЮНОПС).

Пізніше уряд вирішив монетизувати цей вид допомоги та видавати родинам гроші замість «бебібоксів».

Проте згодом Верховна Рада ухвалила рішення повернутися до процедури закупівлі «комплектів допомоги» через електронну систему закупівель «ProZorro».