Влада купує штани для телеведучих телеканалу «Дом»

Вартість чоловічих джинсів становить 2,1 тис. грн

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та UATV) за результатами тендера 20 грудня замовило одягу для ведучих програм загальною вартістю 177,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Переможцем тендера обрано підприємницю Наталію Бойко з Києва. Вона повинна поставити 49 одиниць одягу. Зокрема, 20 жіночих суконь (вартість однієї становить 6,2 тис. грн), шість чоловічих штанів (1,8 тис. грн за штуку), по п’ять чоловічих і жіночих гольфів (1,5 тис. грн), чотири чоловічих джинсів (2,1 тис. грн).

Дані з ProZorro.

Додамо, що у вересні Наталія Бойко на 49,2 тис. грн продала одягу Мультимедійній платформі іномовлення України. Найдорожчою виявилася чоловіка сорочка – 1,5 тис. за штуку.

Як повідомляв «Главком», Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» виділило понад 12 млн грн на створення соціального шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським». Переможець тендеру – ТОВ «Імаджинаріум», власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії «Зе Медіа», яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.