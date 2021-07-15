Антимонопольний комітет оштрафував «Київтранспарксервіс» на 2,6 млн грн

«Київтранспарксервіс» є єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення паркувального збору у Києві

«Київтранспарксервіс» має усунути порушення та впродовж 10 днів повідомити про це АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував КП «Київтранспарксервіс» на 2,6 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомили в пресслужбі АМКУ.

Як зазначається, що за рішенням Київської міської ради «Київтранспарксервіс» є єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення паркувального збору та виготовлення абонементних паркувальних талонів у Києві. Також на це КП покладено реалізацію через ProZorro.Продажі прав на розміщення та/або облаштування паркувальних майданчиків у столиці.

У Комітеті виявили, що у період із 5 березня 2019 року до 5 січня 2021 року КП «Київтранспарксервіс», будучи монополістом, встановлювало для переможців електронних аукціонів додатковий одноразовий платіж за право укладання договору про передачу в експлуатацію паркувальних майданчиків.

За відмову від укладання договору або від підписання актів приймання-передачі майданчиків передбачався штраф.

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ 15 липня визнала «Київтранспарксервіс» порушником законодавства про захист економічної конкуренції.

Дії КП «Київтранспарксервіс», що полягали у «вимаганні з переможців електронних аукціонів сплати одноразового платежу та стягуванні штрафів за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі«, визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку продажу прав на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

«Київтранспарксервіс» оштрафовано на 2,6 млн грн. КП має усунути порушення та впродовж 10 днів повідомити про це АМКУ.