Поліція розслідує розтрату 60 млн грн на будівництві Дністровської ГАЕС

Нацполіція розслідує факти масштабних фінансових махінацій під час будівельних робіт на Дністровській ГАЕС

До масштабних махінацій причетні чиновники «Укргідроенерго», «Укргідроенергобуду» та підрядники

Національна поліція розслідує факти масштабних фінансових махінацій на Дністровській ГАЕС. Сума збитків сягає 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва та Київською міською прокуратурою проводять слідство за фактами злочинної діяльності службових осіб ПрАТ «Укргідроенерго», Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» та підрядної організації. Останні розробили корупційну схему привласнення державних коштів під час проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

За попередніми даними, за результатами проведення публічних закупівель перемогу отримували підконтрольні підприємства. З метою розкрадання коштів до офіційних документів вносилися недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, для виводу коштів у «тіньовий обіг», укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами з ознаками фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

За попередніми підрахунками, внаслідок протиправних дій державі було завдано збитків на понад 60 мільйонів гривень.

З метою отримання доказів правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень та домашніми адресами фігурантів і вилучили первинну бухгалтерську документацію, договори, «чорнові» записи, комп’ютерну техніку з «чорною» бухгалтерією. Також з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових та інших експертиз.

Проводяться подальші слідчі дії для встановлення всіх причетних до махінацій осіб та притягнення їх до відповідальності.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

До слова, Служба безпеки України спільно зі спецслужбами США затримала злочинців, які «відмили» десятки мільйонів доларів через мережу Darknet.