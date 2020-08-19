У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 7500 грн



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У законопроєкті № 3963-1 пропонується підвищити «мінімалку» до 7500 грн вже з 1 вересня

Зареєстрований законопроєкт є альтернативним до проєкту закону президента, у якому пропонується підвищити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати як основної державної соціальної гарантії має бути не нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Про це йдеться у законопроєкті №3963-1, зареєстрованому у Верховній Раді 18 серпня.

Також, розмір мінімальної зарплатні має визначатися з урахуванням сімейної складової та не нижче ніж 60% від середньої заробітної плати. Зараз же, за законопроєктом, затверджений розмір мінімальної заробітної плати станом на червень 2020 року становить лише 40,8% середньої заробітної плати.

Відповідно, з 1 вересня мінімалку пропонується встановити на рівні 7500 гривень.

Проєктом також пропонується забезпечити з 1 вересня 2020 року підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери для забезпечення збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду цієї Єдиної тарифної сітки та мінімальної заробітної плати.

Зазначимо, що законопроєкт №3963-1 є альтернативою до проєкту Закону №3963, автором якого є президент України Володимир Зеленський. У ньому пропонується з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень.

Напередодні глава Нацбанку України оцінив наслідки підвищення мінімальної зарплати.

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».