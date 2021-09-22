Рекордні ціни на газ. Експерт вважає, що Кремль рубає гілку, на якій сидить

Гончар: «Заганяючи ціни на космічні висоти, в «Газпромі» здається забули, що це спрацює проти нього»

Провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар в інтерв’ю «Главкому» нагадав, що обвал на фондових ринках і падіння цін на енергоресурси у 2008 році боляче вдарили по «Газпрому», який вилетів з трійки найдорожчих компаній світу. У нинішній ситуації на фоні пандемії та штучно розігнаних до рекордних значень цін на газ історія може повторитися, вважає експерт.

«Влітку 2008 року на піку світових нафтових цін у Міллера був прогноз: ціна на нафту скоро буде $200 за барель (на той час ціна була $145), а ціна на газ буде $1000 за тисячу кубічних метрів. Ну от вже близькі до реалізації мрії Міллера. Тоді все обвалилося і капіталізація «Газпрому» впала нечувано. Схожий обвал може бути і невдовзі з урахуванням того, як різко з одного боку в інший коливається маятник цін на енергоресурси в контексті непередбачуваності економічної кон’юнктури у зв’язку з пандемією», – підкреслив Гончар.

На думку експерта, заганяючи ціни на космічні висоти «Газпром» забув, що це спрацює проти нього.

«Кричуща диспропорція між актуальними газовими цінами на споті та цінами на вугілля, нафту та нафтопродукти, робить останні більш привабливими. При цьому темп зростання цін на газ і їхній рівень не відповідає темпам зростання ціни на інші енергоносії. Ця невідповідність пояснює, що на газовому ринку Європи цінова ескалація має не ринковий характер, а штучний, замаскований під дію ринкових чинників», – додав експерт.

Водночас Михайло Гончар звернув увагу на бездіяльність Європейської комісії, яка, фактично, стимулює «Газпром».

«Зараз через російські мас-медіа Кремль практично висуває Європі ультиматум. Окрім того, що «Газпром» у ході спецоперації оперує паперовим газом, який його дочірні компанії перепродають, вони ще й забрали частину газу з підземних газових сховищ в Європі і ще більше їх спустошили і, відповідно, підштовхнули ціни вгору. І на цьому вони не збираються зупинятися», – попередив експерт.

Нагадаємо, голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що проблему з високими цінами на газ у Європі і рекордно низьким рівнем запасу природного газу напередодні зими можна вирішити, якщо розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія. Однак це зробити неможливо без доброї волі «Газпрому».

Радник президента США з енергетичної безпеки Амос Хохстейн звинуватив Росію у зростанні цін на газ у Європі та наголосив, що мова не про геополітику, а про життя звичайних людей.

У той же час президент Росії у відповідь на всі звинувачення заявив, що до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін.

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