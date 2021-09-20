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    Економіка та фінанси

    Нова влада Німеччини може передивитися угоди щодо «Північного потоку – 2». Думка експерта

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    Газопровід планували запустити на початку жовтня - Нова влада Німеччини може передивитися угоди щодо «Північного потоку – 2». Думка експерта
    Газопровід планували запустити на початку жовтня
    Фото: Stefan Sauer/ЕРА

    Якщо на чолі майбутньої коаліції у Бундестагу опиняться «Зелені», у росіян виникнуть додаткові складності із просуванням «Північного потоку – 2»

    Новий уряд ФРН, який буде сформовано після чергових виборів у Німеччині, може ініціювати перегляд існуючих домовленостей з РФ щодо газопроводу «Північний потік – 2». Про це в інтерв'ю російському виданню «Известия» заявив представник Федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі ФРН Урс Ункауф.

    На його думку, якщо на чолі правлячої коаліції за підсумками виборів стануть «Зелені», Москві стане складніше вести переговори з Берліном, особливо в питаннях енергетики.

    «Але навіть якщо «Зелені» не опиняться на чолі коаліції, все одно після формування нового уряду буде перегляд енергетичної політики ФРН в рамках нової зеленої парадигми», – вважає експерт.

    Проте, як зазначає Урс Ункауф, навіть якщо «Зелені» прийдуть до влади, вони не зможуть перешкоджати Німеччині закуповувати газ у Росії, оскільки «Північний потік – 2» вже побудований. При цьому, переговори в сфері енергетики між Москвою і Берліном в цій ситуації очікувано ускладняться. Ункауф пояснює, що партія «Зелених» не налагоджувала контакти з Росією в останні роки, не володіє достатньою компетенцією в діалозі з Кремлем. Все це може вплинути на курс нового уряду.

    Зазначимо, що німецька партія «Зелених» протягом останніх років неодноразово виступала проти будівництва і запуску «Північного потоку – 2». Заступник голови партії Олівер Крішер 16 вересня говорив, що його прихильники намагаються відкласти запуск проекту до тих пір, поки не сформується новий уряд. В іншому випадку, за його словами, спроби призупинити транспортування газу можуть призвести до великих судових позовів з російської сторони про відшкодування збитків.

    Нагадаємо, вибори у німецький законодавчий орган – Бундестаг – відбудуться 26 вересня 2021 року.

    Нагадаємо також, що на думку журналіста Костянтина фон Еггерта, після виборів у Німеччині ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік – 2».

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    Теги: газ вибори Бундестаг Північний потік-2
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    Нова влада Німеччини може передивитися угоди щодо «Північного потоку – 2». Думка експерта