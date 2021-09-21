Вартість газу б‘є рекорди на біржах. Що робити?

Чи треба Україні збільшувати видобуток газу, аби зменшити залежність від світових цін на блакитне паливо?

Дорогий газ. Який висновок?

Вартість газу б‘є рекорди на біржах. Зупиняються заводи з виробництва добрив.

В цивілізованій Європі відключення світла. В Украіні взимку знову почнуть імпортувати російську електрику. Який висновок?

Перше, що приходить на думку, – треба більше видобувати газу. І все. Покривати все споживання. Універсальна відповідь. Яку нам пропагують політики.

Чи є ця відповідь правильною? Ні.

Чому? Поки що проста аналогія. В місті повно заторів. Що треба робити? Якщо провести соцопитування, то більшість скаже, що треба будувати більше доріг.

І, начебто, логічно. Більше доріг дозволить краще їздити наявним машинам. Проте, чи є ця відповідь правильною?

Ні. Як стверджують об’єктивні дослідження, ця суб’єктивна думка є помилковою.

Збільшення кількості доріг не призводить до зменшення заторів у місті.

Парадокс, відразу скажете ви? Ні. Просто тому, що зі збільшенням кількості доріг більше людей вирішить купити нові авто. І місто знов стане у ще більших заторах.

Яка відповідь правильна? Розвитик громадського транспорту. І все. В цей розвиток входить і більша кількість самого громадського публічного транспорту, і інфраструктура паркувань, і фінансові стимули не іхати в центр міста на авто.

Всі цивілізовані мегаполіси світу ідуть саме цим шляхом.

Те саме з газом. Ключова відповідь не в збільшенні видобутку, а в енергоефективності. Саме такий висновок має зробити і влада, і населення з поточноі газовоі кризи. Зменшення споживання енергії – то є ключ.

А чи треба збільшувати видобуток? Так, треба. Щоб Нафтогаз більше заробляв і більше надсилав коштів у бюджет. Щоб були гроші і на дороги, і на школи, і на подальші заходи енергоефективності.

Але Нафтогаз має продавати газ виключно по ринковому тарифу. Щоб більше грошей йшло у бюджет, адже це буде стимулювати прибутковість державної компанії. І щоб стимулювати людей займатися енергоефективністю. І щоб він міг конкурувати з приватними компаніями. Які зараз отримають прибутки, продаючи видобутий в Україні газ по ринковим цінам.

Просте збільшення видобутку буде просто стимулювати просте подальше зростання споживання. Бездумне. І знову свого газу буде не вистачати.

Ощадливість – то не гріх. Спитайте у британців. У яких вдома взимку набагато холодніше, ніж у українців. У багатих британців вдома холодніше, ніж у бідних українців.

Багаті, бо розумні. Бо ощадливі. Бо ефективні.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.