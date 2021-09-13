Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі

Запаси газу в Європі можуть закінчитися на початку наступного року

Білий дім стурбований через енергетичну кризу, яка може статися у Європі вже цієї зими. Про це пише видання Financial Times.

Як зазначають автори статті, США бачать газову залежність Європи від Росії в енергопостачанні і попереджають, що взимку можуть закінчитися запаси «блакитного палива».

«Якщо зима буде справді холодною, до січня-лютого у вас можуть закінчитися запаси газу. І це те, що мене турбує», – попередив Амос Хохстейн, радник президента США Джо Байдена з енергетичної безпеки.

Різкі стрибки ціни на газ в Європі він пояснив тим, що Росія недопостачає паливо до країн Європи. Хохстейн попередив, що вже мова не йде про геополітику, а про життя звичайних людей.

«На кону – життя людей», – продовжив радник Джо Байдена.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що необхідно знайти спосіб запобігти тиску Росії на окремі країни після запуску російського газогону «Північний потік – 2».

Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

10 вересня, голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

Читайте також: