Рекордні ціни на газ. Путін цинічно посміявся з європейців

Володимир Путін навів як приклад Німеччину, яка купувала у РФ газ за довгостроковим контрактом

Диктатор спочатку обмежив поставки палива у Європу, а тепер стверджує, що у стрибку цін винні самі «розумники»-європейці

Російський президент Володимир Путін після переговорів з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком провів пресконференцію, на якій розповів про причини рекордного зростання цін на газ в Європі. Його слова наводяться на офіційному сайті Кремля.

За словами лідера країни-агресорки, до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін.

«На вільному ринку в Європі – $650 за тисячу кубів. Це розумники ще в минулому складі Єврокомісії придумали ринкове ціноутворення на газ. А ось результат вам», – заявив Путін.

Він каже, що у Москви в цьому питанні інший підхід. Мовляв, у Росії ціна теж прив'язана до нафти і її теж регулює ринок, проте «коливання йдуть набагато м'якше», сказав Путін.

Російський диктатор каже, що тепер країни, які уклали довгострокові контракти на російський газ, можуть «руки потирати і радіти», тому що купують його дешевше. Як пояснив Путін, «за довгостроковими контрактами і за нашим принципом ціноутворення «Газпром» не продає за такою ціною», інакше їм довелося б платити по $650. «А «Газпром» в ту ж Німеччину продає по 220, у всякому разі, зовсім недавно це було», – додав Путін.

В ході торгів 9 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила $700 за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, за даними біржі ICE Futures. Вартість газу в Європі, таким чином, побила рекорд.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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