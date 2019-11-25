«Рівнегаз» інвестував у газові мережі регіону понад 30 млн грн новини компаній



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Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції мереж

З початку року обсяг інвестицій компанії в газорозподільні мережі Рівненщини склав 30,9 млн грн. Станом на 1 листопада План розвитку АТ «Рівнегаз» на 2019 рік виконаний на 90 %.

Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції мереж, заміни непридатних лічильників газу та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії. На виконання плану розвитку замінено 3,7 тис. непридатних індивідуальних газових лічильників загальною вартістю 6,1 млн грн.

16,1 млн грн інвестицій в цьому році спрямовано на капітальний ремонт та реконструкцію мереж, на заміну газорегулюючого обладнання, що вже застаріло, та засобів захисту від корозії. Зокрема, проведено реконструкцію газопроводів середнього тиску протяжністю понад 5,2 км. на суму 4,4 млн. грн., що становить 100% від загальної запланованої протяжності.

«Першочерговим завданням для АТ «Рівнегаз» залишається модернізація та реконструкція прокладених мереж, щоб вони відповідали запитам сьогодення. Водночас, це дасть змогу зменшити втрати газу та витрати на утримання системи», - Говорить технічний АТ «Рівнегаз» Олександр Ганжа.

Для потреб аварійно-диспетчерської служби компанії придбані два автомобілі Renault Master загальною вартістю 1,5 млн грн. Нова техніка забезпечує оперативне та якісне реагування на аварійні заявки споживачів, виявлення та усунення аварій на газорозподільних мережах.

Також впродовж року замінено один газорегуляторний та три шафових пункти та 755 будинкових регуляторів тиску по всьому регіону. В цілому АТ «Рівнегаз» обслуговує 10,2 тис. км мереж, 1793 одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП), понад 55 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску.