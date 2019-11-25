Під Києвом через аварію у мороз без газу залишилися три села



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Без газопостачання понад 2 тис. будинків на Київщині

У неділю, 24 листопада, у Васильківському районі Київської області без газопостачання залишилися три села.

Про це повідомила пресслужба Київоблгазу.

«У зв’язку із позаштатною ситуацією на газорозподільчому пункті, без газопостачання залишились 2100 споживачів природного газу сіл Діброви, Багрина та Калинівки Васильківського району»,- йдеться в повідомленні.

Наразі аварійні бригади вживають всіх можливих заходів для локалізації ситуації, зазначили в Київоблгазі.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 листопада, у Києві та області морозна погода. За прогнозом синоптиків, понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У Києві 22 листопада почали відкриватися пункти обігріву. Зокрема, пункт обігріву з'явився на Центральному залізничному вокзалі.

Також у Києві з 1 грудня 2019 року до 1 квітня 2020 року організовується соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям.



