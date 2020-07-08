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    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз збут» розробив новий онлайн-сервіс для клієнтів

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    «Рівнегаз збут» розробив новий онлайн-сервіс для клієнтів

    Кожного дня новими користувачами онлайн-сервісів «Рівнегаз збут» стають близько 140 родин рівненського краю

    ТОВ «Рівнегаз збут» відкрив вже п’ятий онлайн-сервіс для побутових споживачів газу - чат-бот 7104ua у месенджері Telegram. Наразі онлайн-сервісами компанії користується близько 98 тис. родин Рівненської області.

    Щороку онлайн-сервіси ТОВ «Рівнегаз збут» стають все більш популярними серед клієнтів товариства. Особлива потреба в дистанційних можливостях, що дозволяють безконтактно отримати рахунок, оплачувати за газ, звіряти стан особового рахунку або отримати консультацію, виникла під час запровадженого в Україні карантину. Адже вони дають змогу значну кількість питань вирішувати  швидко, в зручний для клієнтів час і безконтактним способом.  Кожного дня новими користувачами онлайн-сервісів стають близько 140 родин рівненського краю.

    «ТОВ «Рівнегаз збут» системно розробляє нові можливості для користувачів газу. Сучасний ритм життя викликає попит у суспільства на швидке вирішення питань та виконання певних дій у зручний час. Сервіси на 104ua ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ»  дають нашим клієнтам можливість вибору – користуватись тими сервісами, яким довіряють або вважають зручними для себе», - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» Тетяна Парфенюк.

    Чат-бот 7104ua у месенджері Telegram не вимагає додаткової реєстрації. Для швидкого переходу в чат потрібно лише в полі пошукової системи месенджеру ввести 7104ua та перейти до чату.

    До послуг споживачів ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» пропонує такі онлайн-сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile, 104Mobile Light Всі вони дають змогу:

    • звіряти стан особового рахунку;
    • отримувати електронний рахунок;
    • контролювати зарахування оплати на особовий рахунок;
    • дивитись історію платежів;
    • здійснювати онлайн-розрахунки за спожитий газ
    газ Рівненщина Рівне
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