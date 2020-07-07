За добу коронавірус побороли понад 100 мешканців Рівненщини графіка



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На лабораторному дослідженні в області досі знаходиться 342 зразки на коронавірус

Загалом від Covid-19 у Рівненській області одужали 2195 людей

У понеділок, 6 липня, у Рівненській області від коронавірусу вилікувались 116 хворих, загалом одужали – 2195 людей.

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Цього ж дня в області коронавірус виявили у 27 осіб, з них 10 мешканці Рівного. Вік нових хворих від восьми до 79 років.

«Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4228 випадків захворювання на коронавірус», – повідомив голова ОДА.

Через ускладнення, викликані Covid-19, в області померли 78 осіб. На лабораторному дослідженні знаходиться 342 зразки.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262