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    Здоров'я

    За добу коронавірус побороли понад 100 мешканців Рівненщини

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    На лабораторному дослідженні в області досі знаходиться 342 зразки на коронавірус - За добу коронавірус побороли понад 100 мешканців Рівненщини
    На лабораторному дослідженні в області досі знаходиться 342 зразки на коронавірус

    Загалом від Covid-19 у Рівненській області одужали 2195 людей

    У понеділок, 6 липня, у Рівненській області від коронавірусу вилікувались 116 хворих, загалом одужали – 2195 людей.

    Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    Цього ж дня в області коронавірус виявили у 27 осіб, з них 10 мешканці Рівного. Вік нових хворих від восьми до 79 років.

    «Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4228 випадків захворювання на коронавірус», – повідомив голова ОДА.

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    Через ускладнення, викликані Covid-19, в області померли 78 осіб. На лабораторному дослідженні знаходиться 342 зразки. 

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262
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