  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Забудовники зупиняють проєкти по всій Росії

    Ціни на будматеріали у РФ за місяць в окремих сегментах зросли на 80%, за деякими позиціями &ndash; удвічі - Забудовники зупиняють проєкти по всій Росії
    Ціни на будматеріали у РФ за місяць в окремих сегментах зросли на 80%, за деякими позиціями – удвічі
    фото: РИА Новости

    Через санкції у РФ з'явиться багато недобудов

    Близько 40% будівельних компаній почали заморожувати свої проєкти у всій Росії. Про це пише «Комерсант».

    29% поки що не зіткнулися з перебоями в поставках, але вони все одно вирішили тимчасово відкласти недащовно розпочаті будівництва, щоб перенаправити ресурси на завершення об'єктів, які практично готові.

    За словами експертів, ціни на будматеріали у РФ за місяць в окремих сегментах зросли на 80%, за деякими позиціями – удвічі.

    «Тому високі ціни будматеріалів та можливий дефіцит обладнання можуть призвести до недобудування об'єктів», – пише російське видання.

    Тим часом перша російська компанія входить у технічний дефолт. Російська компанія «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком.

    До слова, через введені проти РФ санкції і відходом з російського ринку деяких виробників ліків росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами.

    До слова, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

    Канада запровадила санкції проти членів ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти санкції війна будівництво ціни Україна дефолт окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Забудовники зупиняють проєкти по всій Росії