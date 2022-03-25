Забудовники зупиняють проєкти по всій Росії

Ціни на будматеріали у РФ за місяць в окремих сегментах зросли на 80%, за деякими позиціями – удвічі

Через санкції у РФ з'явиться багато недобудов

Близько 40% будівельних компаній почали заморожувати свої проєкти у всій Росії. Про це пише «Комерсант».

29% поки що не зіткнулися з перебоями в поставках, але вони все одно вирішили тимчасово відкласти недащовно розпочаті будівництва, щоб перенаправити ресурси на завершення об'єктів, які практично готові.

За словами експертів, ціни на будматеріали у РФ за місяць в окремих сегментах зросли на 80%, за деякими позиціями – удвічі.

«Тому високі ціни будматеріалів та можливий дефіцит обладнання можуть призвести до недобудування об'єктів», – пише російське видання.

Тим часом перша російська компанія входить у технічний дефолт. Російська компанія «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком.

До слова, через введені проти РФ санкції і відходом з російського ринку деяких виробників ліків росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами.

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

Канада запровадила санкції проти членів ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг.

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