S&P Global Ratings анулює всі рейтинги, присвоєні російським компаніям

S&P Global Ratings анулює всі свої видані рейтинги відповідних емітентів до 15 квітня 2022 року, крайнього терміну, встановленого ЄС

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги. Про це повідомляє S&P Global Ratings.

В агентстві зазначили, що 9 березня вони оголосили про припинення своєї комерційної діяльності в РФ, а 15 березня 2022 року ЄС ухвалив рішення про заборону надання кредитних рейтингів юридичним особам, організаціям або органам, заснованим в Росії.

«У світлі цього S&P Global Ratings анулює всі свої видані рейтинги відповідних емітентів до 15 квітня 2022 року, крайнього терміну, встановленого ЄС», – йдеться в заяві.

S&P Global Ratings – це підрозділ S&P Global (NYSE: SPGI), який надає важливу інформацію окремим особам, компаніям і урядам для прийняття впевнених економічних рішень.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

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