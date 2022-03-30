«Ситуація вкрай загрозлива». Канцлер Німеччини розповів, навіщо Росія почала війну

Шольц заявив, що ситуація «серйозна і вкрай загрозлива»

«Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами»

У вівторок, 29 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія напала на Україну через свої імперіалістичні погляди. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, а найагресивніша війна Росії проти України спрямована на захоплення території. Ми не можемо і не будемо цього приймати», – підкреслив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація «серйозна і вкрай загрозлива».

Раніше Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО.

Крім того, Шольц заявив Путіну про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.

Як відомо, Шольц заявляв, що війною в Україні Путін руйнує майбутнє Росії.

Раніше канцлер Німеччини закликав запровадити ембарго на російські нафту й газ.

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