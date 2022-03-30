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    В Одесі попалися двоє підозрюваних у співпраці з ворогом (фото)

    Нацгвардійці затримали осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ - В Одесі попалися двоє підозрюваних у співпраці з ворогом (фото)

    Нацгвардійці затримали осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ

    фото: пресслужба Нацгвардії

    Затримані є уродженцями Луганської та Одеської областей

    Правоохоронці затримали біля одного з блокпостів на Одещини двох осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ та ймовірно передавали інформацію російським загарбникам. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

    «Одеські нацгвардійці виявили двох осіб, які ймовірно передавали інформацію російським загарбникам. Обох затримали під час несення служби на одному з блокпостів, коли ті вели відеозапис зі свого транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що при перевірці їхніх мобільних пристроїв гвардійці знайшли низку зображень блокпостів та місцезнаходження військової техніки українських захисників.

    На запитання, для чого вели відеозйомку, затримані відповісти не змогли. Під час перевірки документів з'ясувалось, що вони є уродженцями Луганської та Одеської областей.

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    Нацгвардійці затримали осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ. фото: пресслужба Нацгвардії
    Нацгвардійці затримали осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ. фото: пресслужба Нацгвардії
    Нацгвардійці затримали осіб, які вели відеозапис позицій ЗСУ. фото: пресслужба Нацгвардії

    Наразі цими особами займаються співробітники Служби безпеки України.

    Нагадаємо, харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна Україна окупація час #stoprussia
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    В Одесі попалися двоє підозрюваних у співпраці з ворогом (фото)