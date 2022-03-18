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    Економіка та фінанси

    Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного

    Економіка Росії стрімко обвалюється через санкції - Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного

    Економіка Росії стрімко обвалюється через санкції

    фото з відкритих джерел

    Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка

    Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-, що є переддефолтним станом. Усе через те, що власники російських бондів так і не отримали виплати. Про це повідомляє Reuters.

    Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

    «Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами», – йдеться у повідомленні.

    Згідно шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу РФ відділяє одна сходинка.

    Нагадаємо, санкційні обмеження, запроваджені світом проти РФ, зламають російську економіку та призведуть до дефолту. Про це під час телемарафону сказав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд. Як повідомлялося раніше, країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції. Внаслідок цього уже близько 100 тис. росіян втратили роботу. За прогнозом, до кінця 2022 року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного