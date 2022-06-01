Російська металургія змушена прогинатися під покупців

Якщо росіяни спробують перенаправити постачання металургійної в Африку, Азію та Південну Америку, то доведеться давати великі знижки

Металургійні підприємства російського Чорнозем’я, до складу якого входять Бєлгородська, Воронезька, Липецька, Курська та Тамбовська області, увійшли в режим «вимушено виживання» – через санкції Європа обмежила імпорт, російський ринок увійшов в стадію стагнації. Про це в інтерв’ю російським ЗМІ розповів промисловий експерт Леонід Хазанов.

За його словами, Європейський союз обмежив імпорт металопродукції із Росії. А російський ринок стагнує і за підсумками 2022 року і, ймовірно, впаде на 20-30% через проблеми у будівництві, автомобілебудуванні, залізничному машинобудуванні та інших галузях економіки.

Якщо росіяни спробують перенаправити постачання металургійної в Африку, Азію та Південну Америку, то доведеться давати великі знижки, тому що місцеві споживачі користуються сприятливою для них кон’юнктурою і намагаються прогнути російських металургійних виробників за цінами. До того ж конкуренція там дуже висока.

За розрахунками Хазанова, залежність російських металургійних підприємств від імпортного обладнання становить 50-90% залежно від конкретного виду обладнання. До цього часу його ключовими постачальниками є, по суті, лише німецька SMS Group та італійська Danieli.

«Широко відомий на весь світ «Уралмашзавод» прокатні стани останніми роками взагалі не випускав. Він, мабуть, тільки ковані валки прокатні може поставити. Оскольський завод металургійного машинобудування може забезпечувати своїх клієнтів запасними частинами. Проєктування та спорудження печей та прокатних станів взагалі не його сфера діяльності. У 2021 році він зазнав збитків, зможе він із нього вийти в нинішньому – важко сказати. Та й потім, великих проєктів у російській металургії у найближчі кілька років не буде, вона вже увійшла у період вимушеного виживання. Тому завантаження заводів та комбінатів може бути нижчим, ніж у попередні роки», – сказав експерт.

Підприємства наразі офіційно не визнають наявності проблем та спаду виробництва. Проте невдовзі металургійним підприємствам доведеться скорочувати витрати.

«Захотіти економити вони можуть на будь-чому, починаючи від урізання благодійних та соціальних програм і закінчуючи виведенням співробітників окремих підрозділів до вимушеного простого. Допоміжні цехи можуть зробити самостійними юридичними особами для оптимізації витрат на оплату праці. Відкрито на масові звільнення в металургійних компаніях навряд чи вирішаться – це може зіпсувати відносини з владою регіонів. А ось видавити співробітників за бажання можна: ставити їм заздалегідь нездійсненні завдання під загрозою позбавлення премій та надбавок – і люди самі звільнятимуться», – каже Леонід Хазанов.

Індексацію зарплат працівників і самі зарплати експерт назвав мізерними. Хазанов визнав, що європейські країни ніяк не постраждають від припинення постачання металургійної продукції з Росії і навіть від закриття у Європі підприємств російських олігархів, які можуть потрапити до санкційних списків.

Тим часом металургія Росії «лягла» під Китай.

Раніше Британія та Євросоюз заборонили страхування суден, що перевозять нафту з РФ.

Нагадаємо, черговий, вже шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії буде затверджений 1-2 червня.

Також Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.