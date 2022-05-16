Цзіньпін дочекався. Металургія Росії «лягла» під Китай

Російські металурги не від хорошого життя збільшили експорт продукції до Китаю

Металургійні компанії РФ тільки за другу половину квітня продали до Китаю майже 400 тис. тонн сталевого напівфабрикату (сляба). Про це пише російське видання РБК.

Для порівняння – за увесь 2021 рік Китай імпортував із Росії усього 83,98 тис. тонн сляба.

Втім, за таке різке збільшення постачання продукції російський металургійний бізнес змушений розплатитися величезними знижками, які подекуди сягнули 25%. За інформацією РБК, китайські промислові споживачі у квітні платили за тонну сталевих напівфабрикатів $670-700 (включаючи доставку), у кінці квітня – на початку травня була зафіксована ціна $630 за тонну, а нові пропозиції починалися уже із $620.

Разом з тим, металурги Індонезії та Малайзії аналогічну продукцію продавали в Китай за $825-840 за тонну.

Причиною такого падіння ціни та зростання обсягів експорту продукції російських металургійних комбінатів стали санкції проти російської економіки. Промисловість країни-агресора втратила виходи на європейські та американські ринки. Крім того, потенційні покупці російського сляба зважають навіть на можливі майбутні санкції, тож відмовляються навіть від продукції тих заводів, які не потрапили під санкційні обмеження Заходу напряму.

Компанії «Сєвєрсталь» та Evraz, які є одними з основних виробників сталевих напівфабрикатів у Росії, відмовилися коментувати інформацію про знижки для китайських покупців.

Нагадаємо, що компанія Evraz, одним зі співвласників якої є путінський олігарх Роман Абрамович, на початку травня потрапила під санкції у Великій Британії.

Також про можливі санкції Сполучених Штатів Америки проти Evraz, як одного із бізнес-активів Романа Абрамовича, написало одне із провідних американських медіа, The Washinghton Post.