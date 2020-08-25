Металургія. Як змінилась позиція України в світі за останній рік



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За підсумками липня Україна скоротила виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,75 млн тонн

Україна піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників сталі

Україна за підсумками липня скоротила виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,75 млн тонн, однак піднялася з 13-го на 12-е місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції. Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що загалом в світі в липні зафіксовано падіння виплавки сталі до результатів липня-2019 року, зокрема, в країнах першої десятки, крім Китаю, Туреччини, Ірану і Бразилії.

«Найбільше зниження виплавки сталі зафіксовано в США - на 29,4%», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у першу десятку країн-виробників сталі за підсумками липня увійшли:

Китай (93,36 млн тонн, зростання на 9,1%),

Індія (7,15 млн тонн, падіння на 24,6%),

Японія (6,05 млн т , падіння на 27,9%),

РФ (5,8 млн тонн, «мінус» 5%),

Південна Корея (5,53 млн тонн, «мінус» 8,3%),

США (5,24 млн тонн, падіння на 29,4%),

Туреччина (3,14 млн тонн, зростання на 7,4%),

Бразилія (2,59 млн тонн, зростання на 3,5%), Німеччина (2,42 млн тонн, «мінус» 24,7%) і Іран (2,34 млн тонн, зростання на 14,4%).

Далі йдуть В'єтнам (2,15 млн тонн, більше на 19,8%), Україна (1,75 млн тонн, зниження на 1,9%), Італія (1,75 млн тонн, падіння на 11,2%) і Тайвань (КНР, 1,75 млн тонн, зниження на 6,8%), а також Мексика (1,15 млн тонн, «мінус» 22,6%).

Загалом у липні 64 країни виробили 152,7 млн тонн сталі, що на 2,5% менше, ніж в липні 2019 року.

Всього за сім місяців 2020 року 64 країни виробили 1,03 млрд тонн сталі, що на 5,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, металургійні підприємства зберігають робочі місця, незважаючи на спад.