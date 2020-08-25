  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Металургія. Як змінилась позиція України в світі за останній рік

    • Розсилка
    За підсумками липня Україна скоротила виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,75 млн тонн - Металургія. Як змінилась позиція України в світі за останній рік
    За підсумками липня Україна скоротила виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,75 млн тонн

    Україна піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників сталі

    Україна за підсумками липня скоротила виробництво сталі на 1,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,75 млн тонн, однак піднялася з 13-го на 12-е місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції. Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що загалом в світі в липні зафіксовано падіння виплавки сталі до результатів липня-2019 року, зокрема, в країнах першої десятки, крім Китаю, Туреччини, Ірану і Бразилії. 

    «Найбільше зниження виплавки сталі зафіксовано в США - на 29,4%», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що у першу десятку країн-виробників сталі за підсумками липня увійшли:

    • Китай (93,36 млн тонн, зростання на 9,1%),
    • Індія (7,15 млн тонн, падіння на 24,6%),
    • Японія (6,05 млн т , падіння на 27,9%),
    • РФ (5,8 млн тонн, «мінус» 5%),
    • Південна Корея (5,53 млн тонн, «мінус» 8,3%),
    • США (5,24 млн тонн, падіння на 29,4%),
    • Туреччина (3,14 млн тонн, зростання на 7,4%),
    • Бразилія (2,59 млн тонн, зростання на 3,5%), Німеччина (2,42 млн тонн, «мінус» 24,7%) і Іран (2,34 млн тонн, зростання на 14,4%).

    Далі йдуть В'єтнам (2,15 млн тонн, більше на 19,8%), Україна (1,75 млн тонн, зниження на 1,9%), Італія (1,75 млн тонн, падіння на 11,2%) і Тайвань (КНР, 1,75 млн тонн, зниження на 6,8%), а також Мексика (1,15 млн тонн, «мінус» 22,6%).

    Загалом у липні 64 країни виробили 152,7 млн тонн сталі, що на 2,5% менше, ніж в липні 2019 року.

    Всього за сім місяців 2020 року 64 країни виробили 1,03 млрд тонн сталі, що на 5,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Як повідомлялося, металургійні підприємства зберігають робочі місця, незважаючи на спад.

    Туреччина США Німеччина Південна Корея Японія Іран Китай Італія Індія Бразилія металургія Україна Мексика Тайвань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ