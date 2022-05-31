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    У світі

    Голова Євроради повідомив дату затвердження шостого пакету санкцій

    Шостий санкційний пакет ЄС буде затверджений до кінця дня 2 червня, запевнив голова Євроради Шарль Мішель - Голова Євроради повідомив дату затвердження шостого пакету санкцій
    Шостий санкційний пакет ЄС буде затверджений до кінця дня 2 червня, запевнив голова Євроради Шарль Мішель
    фото: скріншот

    До кінця поточного тижня шостий пакет антиросійський санкцій буде схвалений країнами ЄС

    Черговий, вже шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії буде затверджений 1-2 червня. Про це очільник Євроради Шарль Мішель заявив на пресконференції після завершення саміту Євросоюзу.

    За словами Мішеля, затвердження санкцій це питання годин, оскільки юридичний текст уже був підготовлений і представлений країнами Євросоюзу.

    «Процедура затвердження починається завтра», – пояснив президент Євроради.

    За його словами, до кінця дня 1 червня, або максимум – удень 2 червня, новий пакет санкцій буде затверджений усіма країнами-членами Євросоюзу.

    Нагадаємо, що Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

    Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

    Крім того, шостий пакет включає:

    • відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;
    • заборону ще трьох російських державних мовників;
    • нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

    Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.

    Європейський Союз видасть нашій державі 9 млрд євро у вигляді термінової позики

    Теги: ЄС росія санкції #stoprussia
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    Голова Євроради повідомив дату затвердження шостого пакету санкцій