ЗМІ назвали країни, куди ще можуть літати росіяни

З 24 лютого 2022 року повітряний простір над Україною закритий

Із перших днів повномасштабної війни проти України низка європейських авіакомпаній припинила польоти в Росію, а вже 27 лютого Євросоюз оголосив, що закриває повітряний простір для літаків, що належать РФ або контролюються нею. Також повітряний простір для російських літаків закрили США та Канада. Але незважаючи на це, деякі країни відкрили повітряний простір для російських літаків, повідомляє Ukraїner.

Сербська авіакомпанія Air Serbia, яка найдовше з європейських пручалася міжнародному тиску, 16 березня теж припинила польоти до Росії, закривши таким чином останнє повітряне вікно в Європу. Втім, після 16 березня українське Державне агентство розвитку туризму повідомляло, що компанія продовжує продавати квитки між Москвою і Белградом, і сервіс Flightradar24 фіксував подібні польоти. Також відкритою в західному напрямку залишилася Білорусь, що допомагає Росії у війні проти України.

Росія вже продемонструвала «повагу», з якою ставиться до партнерів у галузі авіації. 14 березня президент Путін підписав документ, який дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців попри їхню заборону.

Втім, незважаючи на економічні та логістичні труднощі, росіяни все ще можуть літати деякими південними та східними напрямками. Завдяки авіакомпаніям Air Arabia, Emirates, FlyDubai та Etihad Airways в ОАЕ намагаються «пересидіти буремні часи» багато російських знаменитостей і рідня російських чиновників, причетних до війни в Україні. Ізраїль скасував безвіз для українців, але не для росіян. Сполучення з Росією продовжує підтримувати найбільша авіакомпанія Ізраїлю El Al. Саме через ці країни та авіахаби росіяни з пересадкою зараз подорожують до країн ЄС, Канади та США.

Туреччина також не стала скасовувати безвіз для росіян і обмежувати повітряний простір для російських літаків. У Росію літає найбільша авіакомпанія країни Turkish Airlines. Втім, з 10 березня турецький авіаперевізник призупинив продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини в треті країни. Таким чином росіянам урізали можливості для польотів з Туреччини в ту ж Європу.

Авіасполучення з Росією підтримують авіакомпанії Hainan Airlines та Air China. Крім того, дані публічних онлайн-радарів свідчать, що Китай регулярно дозволяє літати на свою територію російським літакам, що були перереєстровані після санкцій західних лізингодавців (тобто фактично вкрадені у них). Також ці борти декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

У переліку країн і зарубіжних авіакомпаній, які вирішили не припиняти авіасполучення з Росією, опинилися: Єгипет (EgyptAir), Молдова (Fly One, Air Moldova), Катар (Qatar Airways), Бахрейн (Gulf Air), Казахстан (SCAT), Киргизстан (Avia Traffic), Вірменія (Aircompany Armenia), Азербайджан (Azerbaijan Airlines), Таджикистан (Somon Air), Узбекистан (Uzbekistan Airways).

До слова, 8 квітня повітряний простір Фінляндії, ймовірно, порушив російський урядовий літак Іл-96-300.