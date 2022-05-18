Росія різко змінила риторику щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Раніше РФ заявляла, що не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу

Сергій Лавров вже заявляє, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не принесе суттєвих змін

Росія, яка ще кілька днів тому погрожувала Швеції і Фінляндії війною через вступ до НАТО, різко змінила риторику. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 травня заявив, що це суттєво нічого не змінить. Текст його виступу опублікувала пресслужба російського МЗС.

«Фінляндія, Швеція та інші нейтральні країни довгі роки беруть участь у військових навчаннях НАТО. Їхню територію НАТО враховує під час військового планування просування на Схід. У цьому сенсі великої різниці немає», – сказав Лавров.



Він заявив, що РФ має намір «дивитися, як насправді» Альянс буде використовувати територію Швеції та Фінляндії, а потім «робитиме висновки».



Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Росія погрожувала цим країнам розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник Лаврова Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Нагадаємо, що 18 травня Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.