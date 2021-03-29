Розвідка: Росія намагається обходити санкції проти «Північного потоку-2»

РФ застосовує механізми зміни власників компаній, використовує компанії-посередники або придбає товари чи послуги дрібними партіями

Росія намагається обходити запроваджені санкції проти «Північного потоку-2». Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Наголошується, що з метою обходу санкцій Росія діє одразу за кількома напрямами.

Перше – це виведення компаній-власників з-під санкцій через механізм тимчасової (на період до завершення робіт) зміни власника.

«Так, у червні 2020 року ПАТ «ГАЗПРОМФЛОТ» передало судно «Академик Черский» у власність ТОВ «Темрюк Транс Марин», яке наприкінці 2020 року передало його у власність ТОВ «Мортранссервіс», – йдеться в інформації розвідки.

Повідомляється, що також наприкінці липня 2020 року ПАТ «ГАЗПРОМФЛОТ» передало судна «Остап Шеремета» та «Иван Сидоренко» компанії АТ «Нобилити».

Другий напрям – це створення альтернативних можливостей для виконання умов, необхідних для запуску трубопроводу, після його добудови (сертифікація та страхування).

В розвідці зазначають, що одним із таких варіантів є «проведення сертифікаційних та страхувальних робіт власними силами».

«Тема актуалізувалася після того, як з проєкту «Північний потік 2» (ПП2) вийшла швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group. Для цього 11 січня 2021 року створено ТОВ СК «Константа» (статутний капітал – 0,5 млрд. руб, директор – Ю. Ершова). 13 січня Банк Росії безпрецедентно швидко видав ліцензію на діяльність, а 5 березня Всеросійський союз страховиків видав дозвіл працювати за кордоном. Таким чином, створено підґрунтя для того, щоб ця компанія могла виступити страхувальником ПП 2», – продовжили в розвідці.

Третім напрямом, за інформацією СВР, є придбання в європейських компаній обладнання або послуг для проєкту «Північний потік-2» дрібними партіями та із задіянням компаній-посередників.

Так, у вересні 2020 році для трубоукладача «Академик Черский» в італійської компанії «Nuova Patavium» придбано устаткування для обробки країв труб та електрогідравлічних енергетичних блоків. Щоб уникнути санкцій, була застосована схема доставки продукції до Росії кількома партіями, вартістю не більше $ 200 тис. Після того, як надійшов увесь комплект обладнання, його було відправлено до порту призначення та встановлено на борт «Академика Черского».

В СВР підкреслюють, що зазначені факти також підтверджуються матеріалами журналістського розслідування Deutsche Welle.

Нагадаємо, Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

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