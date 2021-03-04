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    Сенатори закликали Байдена ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»

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    Трубоукладальна баржа &laquo;Фортуна&raquo; займається будівництвом скандального&nbsp;&laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - Сенатори закликали Байдена ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»
    Трубоукладальна баржа «Фортуна» займається будівництвом скандального «Північного потоку – 2»
    Фото: Jens Buettner / dpa / AP

    Американські сенатори вважають, що Адміністрація Байдена має ввести нові санкції щодо причетних до будівництва російського газопроводу у ЄС

    40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Сенатори направили лист із відповідним закликом.

    «В цьому листі ми висловлюємо глибоке занепокоєння через відмову адміністрації від запровадження санкцій проти організацій, задіяних у проєкті «Північний потік – 2», – пишуть американські політики.

    Вони зауважили, що назви кораблів та компаній, які беруть участь в проєкті та підпадають під санкції є широко відомими, а законодавці від обох партій в Конгресі підтримали запровадження санкцій проти газпромівського проєкту.

    «Цей проєкт робить наших союзників та партнерів у Європі більш вразливими до тиску Москви», – заявив один із підписантів листа Джон Баррассо.

    19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус».

    Звіт розкритикували деякі політики-республіканці, які зауважили, що проти «Фортуни» та «КВТ-Рус» вже діють американські санкції, введені у січні 2021 року.

    Коментуючи звіт, речник Держдепу підкреслив, що у звіті, крім оголошення про санкції проти цих двох юридичних осіб, також міститься перелік компаній, які «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проєкту «Північний потік – 2».

    «Звичайно, ці юридичні особи не підпадають під санкції США саме через те, що вони роблять чесні кроки у вірному напрямку, – заявив Прайс. – Їх 15, чи більше і, гадаю, це показує, що наша стратегія, включаючи законодавчі заходи, вжиті Конгресом, працюють з гарним результатом».

    Після подання звіту Держдепом, щонайменше дві компанії заявили про обмеження співпраці з «Північним потоком – 2».

    Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

    Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

    Зазначимо, що наразі Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.

    Теги: ЄС Росія США газ Джозеф Байден Газпром санкції будівництво Північний потік-2
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