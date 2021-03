Сенатори закликали Байдена ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»

40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Сенатори направили лист із відповідним закликом.

«В цьому листі ми висловлюємо глибоке занепокоєння через відмову адміністрації від запровадження санкцій проти організацій, задіяних у проєкті «Північний потік – 2», – пишуть американські політики.

Led a group of 40 senators in a letter criticizing Biden Admin for failing to follow the law & impose sanctions on entities involved in Putin’s #NordStream2 pipeline. This project makes our allies & partners in Europe more susceptible to Moscow’s coercion. https://t.co/6KOAa0DlU8