Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки

«Північний потік – 2» є поганою угодою як для Німеччини та України, так і для наших союзників і партнерів, нагадав держсекретар Ентоні Блінкен

Держдепартамент фіксує спроби добудувати газопровід і відстежує інформацію про компанії, залучені в цей процес

Сполучені Штати Америки застерегли всіх учасників російського проєкту «Північний потік – 2» від продовження робіт. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-які спроби участі в цьому проєкті і його будівництва відслідковуються, і покарання послідує негайно.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

«Як вже говорив президент «Північний потік – 2» є поганою угодою як для Німеччини та України, так і для наших союзників і партнерів у країнах Центральної та Східної Європи. Держдепартамент фіксує спроби добудувати газопровід і відстежує інформацію про компанії, залучені в цей процес», – підкреслив Блінкен.

Він також додав, що адміністрація Білого дому має намір і далі карати введенням санкцій компанії, які беруть участь або спробують взяти участь у реалізації проєкту російського газопроводу.

Як повідомлялося раніше, американські конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2».

Також сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.