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    Економіка та фінанси

    Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки

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    &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; є поганою угодою як для Німеччини та України, так і для наших союзників і партнерів, нагадав держсекретар&nbsp;Ентоні Блінкен - Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки
    «Північний потік – 2» є поганою угодою як для Німеччини та України, так і для наших союзників і партнерів, нагадав держсекретар Ентоні Блінкен

    Держдепартамент фіксує спроби добудувати газопровід і відстежує інформацію про компанії, залучені в цей процес

    Сполучені Штати Америки застерегли всіх учасників російського проєкту «Північний потік – 2» від продовження робіт. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-які спроби участі в цьому проєкті і його будівництва відслідковуються, і покарання послідує негайно.

    Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

    «Як вже говорив президент «Північний потік – 2» є поганою угодою як для Німеччини та України, так і для наших союзників і партнерів у країнах Центральної та Східної Європи. Держдепартамент фіксує спроби добудувати газопровід і відстежує інформацію про компанії, залучені в цей процес», – підкреслив Блінкен.

    Він також додав, що адміністрація Білого дому має намір і далі карати введенням санкцій компанії, які беруть участь або спробують взяти участь у реалізації проєкту російського газопроводу.

    Як повідомлялося раніше, американські конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2».

    Також сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.

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    Теги: Росія Адміністрація Президента енергетика США санкції будівництво Держдепартамент США Північний потік-2
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