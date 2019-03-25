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    Економіка та фінанси

    Румунська поліція знайшла у покинутому човні партію кокаїну на 350 млн євро

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    <p>У покинутому моторному човні знаходилося понад 800 кг кокаїну</p> - Румунська поліція знайшла у покинутому човні партію кокаїну на 350 млн євро

    У покинутому моторному човні знаходилося понад 800 кг кокаїну

    Виявлена партія кокаїну - найбільша за останні три роки

    Працівники прикордонної поліції Румунії виявили в покинутому моторному човні в дельті Дунаю понад 800 кг кокаїну, вартість якого оцінюється в 350 млн євро.

    Моторний човен, у якому було заховано кокаїн, знайшли між містечками Сфинту-Георге і Суліна в повіті Тулча. Місцеві мешканці, котрі зробили знахідку, відразу повідомили по неї правоохоронців, пише «Укрінформ».

    Керівник Бухарестського Міжнародного центру боротьби з наркотиками Джиджель Лазер зазначив, що ця знахідка викликає особливу тривогу, адже йдеться про найбільшу за останні три роки партію наркотиків. Таким чином, за його словами, Румунія перетворюється з транзитера наркотичних речовин на споживача.

    За попередніми даними, наркотики могли доставити з Туреччини для подальшого перевезення до Західної Європи.

    Вартість цієї партії на чорному ринку становить близько 350 мільйонів євро.

    Румунські поліцейські інформують, що їм уже відомі імена власників човна, і зараз їх розшукують.

    Нагадаємо, нещодавно українські правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 1 мільярд гривень.

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