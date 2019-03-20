В порту «Південний» вилучили рекордну партію кокаїну



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Правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 1 мільярд гривень

Працівниками Департаменту протидії наркозлочинності у співпраці зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою в морському торговельному порту «Південний» вилучено найбільшу партію контрабанди кокаїну за останні роки.

Про це УНН повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Зазначається, що правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 1 мільярд гривень. Такої кількості наркотичного порошку вистачило б на виготовлення більш ніж 1,5 мільйона доз наркотику.

«Цей факт укотре підтверджує, що міжнародні наркосиндикати активно використовують зручне географічне розташування України в своїх корисливих цілях. Як правило, великі партії наркотиків приховуються контрабандистами в спеціально облаштованих схованках контейнерів з експортним вантажем, або маскуються серед товарів і продуктів, які легально завозяться в Україну», - заявив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.

Повідомляється, що партія кокаїну надійшла з порту Латинської Америки.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби України спільно з СБУ та працівниками митниці затримали на Закарпатті громадянина Туреччини, який спробував перевезти партію наркотиків до Угорщини.