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    У світі

    Ryanair закриє чотири бази в Іспанії з 2020 року

    • Розсилка
    Ryanair закриє чотири бази в Іспанії з 2020 року

    Ryanair планує скоротити свою присутність в аеропортах через затримки в доставці Boeing 737 MAX

    Авіакомпанія Ryanair вирішила закрити свої іспанські бази в Лас-Пальмасі, Тенеріфе-Південному, Лансароте та Жироні з січня, ставлячи під небезпеку робочі місця понад 500 пілотів та членів екіпажів.

    Про це заявила профспілка пілотів USO, повідомляє Reuters.

    Торік Ryanair повідомила, що планує скоротити свою присутність в аеропортах через затримки в доставці Boeing 737 MAX, через що у компанії виявилося на 900 пілотів та членів екіпажів більше, ніж потрібно.

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    Ryanair електронним листом USO підтвердив закриття, а також оголосив про відкриття процесу колективного звільнення, йдеться у повідомленні профспілки.

    За даними профспілки, 512 працівників можуть постраждати від рішення щодо чотирьох аеропортів, три з яких розташовані на іспанських Канарських островах.

    Профспілки, що представляють іспанські екіпажі Ryanair, раніше заявили, що їхні плани на 10 днів страйку у вересні залишаються в силі.

    Як повідомлялося, Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро.

    Аеропорт «Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян».

    Нагадаємо, що пілотам Ryanair суд заборонив страйкувати в Ірландії.

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