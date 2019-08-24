Ryanair закриє чотири бази в Іспанії з 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ryanair планує скоротити свою присутність в аеропортах через затримки в доставці Boeing 737 MAX

Авіакомпанія Ryanair вирішила закрити свої іспанські бази в Лас-Пальмасі, Тенеріфе-Південному, Лансароте та Жироні з січня, ставлячи під небезпеку робочі місця понад 500 пілотів та членів екіпажів.

Про це заявила профспілка пілотів USO, повідомляє Reuters.

Торік Ryanair повідомила, що планує скоротити свою присутність в аеропортах через затримки в доставці Boeing 737 MAX, через що у компанії виявилося на 900 пілотів та членів екіпажів більше, ніж потрібно.

Ryanair електронним листом USO підтвердив закриття, а також оголосив про відкриття процесу колективного звільнення, йдеться у повідомленні профспілки.

За даними профспілки, 512 працівників можуть постраждати від рішення щодо чотирьох аеропортів, три з яких розташовані на іспанських Канарських островах.

Профспілки, що представляють іспанські екіпажі Ryanair, раніше заявили, що їхні плани на 10 днів страйку у вересні залишаються в силі.

Як повідомлялося, Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро.

Аеропорт «Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян».

Нагадаємо, що пілотам Ryanair суд заборонив страйкувати в Ірландії.