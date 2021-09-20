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    Економіка та фінанси

    Саакашвілі назвав користь для України від «Північного потоку – 2»

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    Екслідер Грузії Саакашвілі: у довгостроковій перспективі &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; корисний Києву - Саакашвілі назвав користь для України від «Північного потоку – 2»
    Екслідер Грузії Саакашвілі: у довгостроковій перспективі «Північний потік – 2» корисний Києву
    Фото з відкритих джерел

    Колишній президент Грузії впевнений, що Київ може стати самодостатнім в газовому питанні і навіть почати експортувати паливо за кордон

    Колишній президент Грузії, глава виконкому української Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав користь від запуску газопроводу «Північний потік – 2» для України. Про це Саакашвілі зазначив в інтерв'ю польському порталу Energetyka24.

    Саакашвілі вважає, що в довгостроковій перспективі проєкт навчить Київ економити власний газ.

    «Україна має достатньо власного газу. Це добре, тому що українці будуть добувати свій власний газ. Українці навчаться його економити», – пояснив екслідер.

    У короткостроковій же перспективі трубопровід є «дуже небезпечною штукою», додав Саакашвілі, оскільки в разі «нападу» Росії країни Заходу не захочуть підтримати київську владу.

    Колишній президент Грузії впевнений, що Київ може стати самодостатнім в газовому питанні і навіть почати експортувати паливо за кордон. Він зробив висновок, що Україна може отримати вигоду з «короткострокової дипломатичної геополітичної катастрофи».

    Єврокомісія спробує зупинити введення російського газопроводу «Північний потік – 2» в експлуатацію. Про це заявив депутат Європарламенту від фракції «зелених» Райнхард Бютікофер.

    Нагадаємо, на думку Юрія Вітренка, щоб нейтралізувати «Північний потік – 2», німецький регулятор повинен надати змогу європейським компаніям самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ.

    Читайте також інтерв'ю: Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко про деталі перемовин з європейцями
    Теги: Київ газ Єврокомісія Михайло Саакашвілі Північний потік-2
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    Саакашвілі назвав користь для України від «Північного потоку – 2»