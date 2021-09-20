Саакашвілі назвав користь для України від «Північного потоку – 2»

Колишній президент Грузії впевнений, що Київ може стати самодостатнім в газовому питанні і навіть почати експортувати паливо за кордон

Колишній президент Грузії, глава виконкому української Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав користь від запуску газопроводу «Північний потік – 2» для України. Про це Саакашвілі зазначив в інтерв'ю польському порталу Energetyka24.

Саакашвілі вважає, що в довгостроковій перспективі проєкт навчить Київ економити власний газ.

«Україна має достатньо власного газу. Це добре, тому що українці будуть добувати свій власний газ. Українці навчаться його економити», – пояснив екслідер.

У короткостроковій же перспективі трубопровід є «дуже небезпечною штукою», додав Саакашвілі, оскільки в разі «нападу» Росії країни Заходу не захочуть підтримати київську владу.

Колишній президент Грузії впевнений, що Київ може стати самодостатнім в газовому питанні і навіть почати експортувати паливо за кордон. Він зробив висновок, що Україна може отримати вигоду з «короткострокової дипломатичної геополітичної катастрофи».

Єврокомісія спробує зупинити введення російського газопроводу «Північний потік – 2» в експлуатацію. Про це заявив депутат Європарламенту від фракції «зелених» Райнхард Бютікофер.

Нагадаємо, на думку Юрія Вітренка, щоб нейтралізувати «Північний потік – 2», німецький регулятор повинен надати змогу європейським компаніям самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ.