Глава «Нафтогазу» Вітренко розказав, як нейтралізувати «Північний потік – 2»

«Всі компанії, насамперед європейські, мають отримати недискримінаційний доступ, як і «Газпром», до усіх газопроводів, які об’єднують Росію і Європейський Союз»

Сертифікація оператора Nord Stream 2 AG повинна надати змогу європейським компаніям самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ. На перемовинах з європейцями українська сторона пояснила, як це працює на законодавчому рівні, та надала всі необхідні економічні аргументи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Ми пояснили, що це вже не питання, чи буде «Газпром» у майбутньому використовувати газ як зброю. Ми показали конкретні приклади, зокрема, як саме зараз «Газпром» використовує газ як геополітичну зброю проти України, штучно обмежуючи постачання газу на европейський ринок, тому в Європі досягнуті рекордні спотові ціни (За даними Української енергетичної біржі, 16 вересня ціна на хабі TTF перевищила 29,7 грн за кубометр)», – наголосив Вітренко.

Також українська сторона дуже чітко пояснила юридичну позицію стосовно сертифікації компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

«Для того, щоб була забезпечена повна відповідність європейському законодавству, про що наголошують і Німеччина, і США, має бути забезпечена чесна, справедлива конкуренція. Це означає, що всі, і насамперед європейські компанії, як і «Газпром», повинні отримати недискримінаційний доступ до усіх газопроводів, що об’єднують Росію та Євросоюз», – додав голова «Нафтогазу».

Європейські компанії повинні мати змогу самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ, наголосив він.

«Ми пояснили, як це працює (на законодавчому рівні – «Главком»), чому це повинно бути вимогою під час сертифікації оператора Nord Stream 2 AG та надали всі необхідні економічні аргументи», – повідомив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко повідомив, що знає «рецепт» для зниження рекордних цін на газ у Європі.