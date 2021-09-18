В ЄС прогнозують перетворення «Північного потоку – 2» на «інвестиційну руїну»

Депутат Європарламенту заявив, що ЄС намагатиметься запобігти запуску газопроводу

Єврокомісія спробує зупинити введення російського газопроводу «Північний потік – 2» в експлуатацію. Про це заявив депутат Європарламенту від фракції «зелених» Райнхард Бютікофер, пише Die Zeit.

За його словами, якщо Єврокомісія зможе довести, що рішення Федерального мережевого агентства Німеччини про введення газопроводу в експлуатацію порушує енергетичне законодавство Європейського союзу (ЄС), російський проєкт «може перетворитися на інвестиційну руїну».

Бютікофер також звернув увагу, що російська сторона ще не виконала умови анбандлінга і не справила поділ видобутку і транспортування газу по магістралі між організаціями, яке потрібно для сертифікації оператора.

Зазначимо, у разі запуску «Північного потоку – 2» в України залишається можливість зупинити роботу газопроводу через запровадження американських санкцій. Це дієвий інструмент для захисту національних інтересів, тому робота у цьому напрямку ведеться вже зараз. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив глава «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європі вихід, як знизити рекордні ціни на газ. Крім того, керівник «Нафтогазу» пояснив механізм, завдяки кому європейські країни, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія, зможуть це зробити.







