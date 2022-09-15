НАЗК назвала торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет

Голова НАЗК вважає, що компанії, які продовжують працювати у РФ, фінансують убивства українців

Відомі торговельні мережі «Леруа Мерлен», «Метро», «Ашан» продовжують працювати в Росії, фактично фінансуючи при цьому вбивства українців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентство з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Такі компанії НАЗК реєструє на сайті «Війна і санкції». Крім того, на платформі ведуть список іноземців, які працюють в керівництві російських компаній та в їхніх органах управління.

«Кадрові агентства всіх країн світу будуть знати про те, що керівники, які очолюють такі підприємства, наповнюють бюджет Росії і фактично фінансують вбивства українців. І треба, щоб ці керівники не змогли працювати в жодному бізнесі, який вважає себе соціально-відповідальним. Є певні стандарти, за якими соціально-відповідальний бізнес не дозволяє диктаторським режимам вбивати людей. І ми бачимо, що наш підхід діє. Наприклад, ексвиконавчий директор «Роснєфті» бельгієць Дідьє Касіміро звільнився після того, як ми провели свою роботу», – сказав голова НАЗК.

За словами Олександра Новікова, український підрозділ «Метро» звертався до центрального офісу компанії у Дюссельдорфі з вимогою закрити бізнес у Росії. Цей запит проігнорували. Український «Ашан», судячи з публічних заяв та дій, дотримується проукраїнських поглядів. Та й центральний офіс заявив, що припиняє інвестиції у Росію.

Загалом багато офісів міжнародних компаній в Україні на початку війни просили штаб-квартири своїх організацій піти з Росії. Проте, на жаль, не всі глобальні компанії були зацікавлені у збереженні своєї репутації.

Раніше Олександр Новіков розповів, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) допомагає ідентифікувати осіб, причетних до російської агресії проти України, а також разом з іншими відомствами займається розробкою механізму конфіскації арештованих російських активів.