Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

НАЗК назвала торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет

Надія Карбунар
glavcom.ua
НАЗК назвала торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет
Відома торговельна мережа продовжує працювати в Росії
фото з відкритих джерел

Голова НАЗК вважає, що компанії, які продовжують працювати у РФ, фінансують убивства українців

Відомі торговельні мережі «Леруа Мерлен», «Метро», «Ашан» продовжують працювати в Росії, фактично фінансуючи при цьому вбивства українців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентство з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Такі компанії НАЗК реєструє на сайті «Війна і санкції». Крім того, на платформі ведуть список іноземців, які працюють в керівництві російських компаній та в їхніх органах управління.

«Кадрові агентства всіх країн світу будуть знати про те, що керівники, які очолюють такі підприємства, наповнюють бюджет Росії і фактично фінансують вбивства українців. І треба, щоб ці керівники не змогли працювати в жодному бізнесі, який вважає себе соціально-відповідальним. Є певні стандарти, за якими соціально-відповідальний бізнес не дозволяє диктаторським режимам вбивати людей. І ми бачимо, що наш підхід діє.  Наприклад, ексвиконавчий директор «Роснєфті» бельгієць Дідьє Касіміро звільнився після того, як ми провели свою роботу», – сказав голова НАЗК. 

За словами Олександра Новікова, український підрозділ «Метро» звертався до центрального офісу компанії у Дюссельдорфі з вимогою закрити бізнес у Росії. Цей запит проігнорували. Український «Ашан», судячи з публічних заяв та дій, дотримується проукраїнських поглядів. Та й центральний офіс заявив, що припиняє інвестиції у Росію.

Загалом багато офісів міжнародних компаній в Україні на початку війни просили штаб-квартири своїх організацій піти з Росії. Проте, на жаль, не всі глобальні компанії були зацікавлені у збереженні своєї репутації.

Раніше Олександр Новіков розповів, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) допомагає ідентифікувати осіб, причетних до російської агресії проти України, а також разом з іншими відомствами займається розробкою механізму конфіскації арештованих російських активів. 

Читайте також: Голова НАЗК: Нова Зеландія наклала на росіян в рази більше санкцій, ніж… Україна
Теги: метро санкції інвестиції бюджет війна бізнес

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повністю зруйновано кулінарію, пекарню, м'ясний, рибний, оздоблювальний цех, офісні приміщення
«Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
9 червня, 12:02
Мережа українських гіпермаркетів запевнила, що солі на полицях її магазинів буде вдосталь
Дефіцит солі в Україні. Мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни
27 травня, 09:18
«Ашан» одна з небагатьох компаній, яка залишалася працювати в Росії
Мережа «Ашан» наважилася піти з Росії
5 квiтня, 14:41

Суспільство

Журналісти, які загинули на війні. Оприлюднено всі імена
Журналісти, які загинули на війні. Оприлюднено всі імена
НАЗК назвала торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет
НАЗК назвала торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет
Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня
Варто готувати парасольки: якою буде погода 15 вересня
15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
«Справжній у всьому». Нардеп Потураєв розповів про свого товариша, який загинув на війні
«Справжній у всьому». Нардеп Потураєв розповів про свого товариша, який загинув на війні
Розвідник: «Байрактар» використовують не у найкращий спосіб
Розвідник: «Байрактар» використовують не у найкращий спосіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
179K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
170K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
87K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
80K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
73K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)

Новини

Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту