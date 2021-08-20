СБУ прийняла звернення щодо розслідування діяльності Globalmoney в ОРДЛО

«Представники СБУ та РНБО не дуже хотіли приймати у нас заяву, проте під тиском були змушені це зробити», –голова ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин

Громадська організація провела акцію біля стін СБУ та РНБО

У п'ятницю, 20 серпня, ветеранське ГО «Вибачте, що живі» провело акцію протесту біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

За словами голови ГО «Вибачте, що живі» Данила Турчина, представники СБУ та РНБО вийшли до протестуючих, прийняли від них звернення. Ветерани підготували пакет документів про діяльність Globalmoney на окупованих територіях.

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Зокрема, представили, як стверджують протестувальники, свідчення українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти цієї платіжної системи з російським банком ВТБ, про «сірі» термінали й пункти обміну, про співпрацю з «Первым коммерческим центром» в окупованому Луганську, про переводи у «рубльову» готівку коштів з електронних гаманців тощо.

«Представники СБУ та РНБО не дуже хотіли приймати у нас заяву, проте під тиском були змушені це зробити. Якщо Революція Гідності їх нічому не навчила, то ми нагадали їм недавні уроки», – заявив Данило Турчин.

Нагадаємо, 19 серпня ГО «Вибачте, що живі» провели пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс Globalmoney.