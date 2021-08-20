Кличка запросили на засідання РНБО

Столичний мер пояснив, чому не зможе бути присутнім на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про телефонний дзвінок з Офісу президента. Він не уточнив, хто дзвонив, однак сказав, що його запросили на сьогоднішнє засідання РНБО.

«За дві з половиною години до його початку», – розповів мер. Він додав, що не зможе прийти на це засідання.

«На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину», – пояснив Кличко.

Як відомо, сьогодні відбудеться засідання РНБО.

За даними джерел «Главкома», на засіданні Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА. Також ЗМІ напередодні повідомили, що влада розглядає на цю посаду кандидатуру міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Ввечері 19 серпня очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА.

Нагадаємо, правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, генерал-лейтенант поліції та юрист Геннадій Москаль вважає, що намір позбавити Кличка повноважень голови КМДА коштуватиме Зеленському восьми років позбавлення волі.

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